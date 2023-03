Brasile-Uruguay: governi lanciano tre progetti di integrazione logistica tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all'idrovia, è stata annunciata la presentazione di una gara d'appalto per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Jaguarao, che collegherà le città di Jaguarao, in Brasile, e Rio Branco, in Uruguay. È stato inoltre definito un programma per la "bi-nazionalizzazione" dell'aeroporto internazionale di Rivera, in Uruguay, vicino al confine con il brasiliano Santana do Livramento (Rio Grande do Sul). I ministri hanno già previsto un nuovo incontro entro 30 giorni per procedere con i progetti. (segue) (Brb)