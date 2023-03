Usa: governo valuta allentamento restrizioni Covid per viaggiatori in arrivo dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno valutando la possibilità di allentrare alcune delle restrizioni legate al Covid-19 imposte a gennaio ai viaggiatori in arrivo dalla Cina. Una fonte anonima ha confermato al “Washington Post” che il governo federale Usa sta valutando questa eventualità alla luce di un calo nel numero di contagi, ospedalizzazioni e decessi legate alle varianti attualmente in circolazione in Cina. Lo scorso dicembre, le autorità sanitarie statunitensi hanno annunciato che, a partire dal 5 gennaio 2023, i viaggiatori in arrivo dalla Cina avrebbero dovuto mostrare il risultato negativo di un tampone per entrare nel Paese. (Was)