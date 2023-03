Bangladesh: esplosione in un palazzo causa almeno 17 vittime e 100 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 17 persone hanno perso la vita e 100 sono rimaste feriti a causa di una esplosione in un palazzo di uffici a Dacca, capitale del Bangladesh. Secondo le autorità, l'esplosione si è verificata nella serata di ieri e ha coinvolto i piani inferiori dell'edificio nel distretto commerciale di Gulistan. Nell'esplosione sono rimasti distrutti diversi piani della struttura e i suoi muri perimetrali. Calcinacci e schegge sono stati proiettati sulle vie limitrofe, che a quell'ora erano affollate. Le cause dell'esplosione non sono ancora note, ma incidenti simili a quello di ieri sono ricorrenti nel Bangladesh, Paese densamente abitato e dove le norme di sicurezza vengono spesso trascurate. (Inn)