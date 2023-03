Corea del Sud: partito di governo apre convention per scelta nuovo leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del potere dei nazionali (Ppp), formazione politica di governo della Corea del Sud, ha aperto oggi una convention nazionale per scegliere il nuovo leader che guiderà il partito alle elezioni generali del prossimo anno, e aiuterà a realizzare l'agenda del presidente Yoon Suk-yeol. Alla convention, cui dovrebbero partecipare circa 10 mila membri del partito, presenzierà anche Yoon: una decisione che evidenzia l'importanza della convention per il successo dell'agenda di governo, dal momento che il capo dello Stato - un ex procuratore "outsider" del Ppp - sino ad oggi non aveva mai partecipato a uno di questi eventi. Il deputato Kim Gi-hyeon è ritenuto il favorito per la nomina a leader del partito: non è chiaro però se si assicurerà la leadership al primo turno di voto, o se dovrà affrontare un ballottaggio. Il Ppp ha già tenuto un voto di quattro giorni sino a ieri, cui hanno partecipato 416.313 iscritti al partito su un totale di oltre 837 mila. (Git)