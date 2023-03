Ucraina: von der Leyen, la Russia conduce "una guerra contro i diritti umani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in corso nell'Europa orientale "non è solo una guerra all'Ucraina, ma anche una guerra contro i diritti umani". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un intervento di fronte alla Camera dei comuni del parlamento del Canada, dove si trova in visita ufficiale. "Sono un'europea di nazionalità tedesca. Sono stati il nazismo tedesco e il fascismo a portare morte e distruzione all'Europa e al mondo, ma le Forze alleate ci hanno riportato la libertà", ha dichiarato von der Leyen, che nel corso del suo intervento è stata più volte interrotta dagli applausi. "Dobbiamo la nostra democrazia anche a voi, al popolo canadese". (Was)