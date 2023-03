Corea del Sud: aumenta tasso di approvazione del presidente Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è aumentato al 44,1 per cento, il valore più elevato da luglio dello scorso anno. E' quanto emerge da un sondaggio di Hangil Research pubblicato oggi, 8 marzo. Il sondaggio, che ha coinvolto mille sudcoreani adulti, rileva un aumento del tasso di consenso goduto dal capo dello Stato di 2,7 punti percentuali rispetto al mese scorso. Il tasso di sfiducia è calato invece del 2,2 per cento, al 53,8 per cento. (Git)