Messico: identificati i cittadini Usa rapiti, arrestata una persona

- Almeno una persona è stata arrestata in relazione alla morte di due dei quattro cittadini statunitensi rapiti la settimana scorsa nella città messicana di Matamoros, nel Nord-Est del Paese. Lo ha annunciato il governatore dello Stato messicano di Tamaulipas, Americo Villareal. La persona arrestata, di cui non è stato fornito il nome, avrebbe 24 anni. I quattro cittadini statunitensi sono stati trovati in una casa fuori dalla città: due di loro sono stati trovati morti. Nel frattempo, un funzionario Usa rimasto anonimo ha confermato all’emittente “Cnn” che i due cittadini deceduti sono stati identificati: si tratta di Shaeed Woodard e Zindell Brown. Le salme si trovano ancora in Messico per essere esaminate dai coroner: una volta concluse le analisi, saranno inviate negli Stati Uniti. I due sopravvissuti, Latavia Washington McGee e Eric Williams, sono stati portati in ospedale in Texas. (Was)