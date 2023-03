Pnrr: Toti, bene cabina di regia con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stato un incontro positivo" Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha definito "positivo" l’incontro alla Cabina di Regia sul Pnrr con i ministri Raffaele Fitto e Roberto Calderoli: "Come Conferenza delle Regioni abbiamo condiviso con il governo una serie di obiettivi comuni". Nel corso della riunione "è stata evidenziata la necessità di semplificare tutte le pratiche burocratiche, non solo per realizzare il Pnrr ma anche il piano energetico europeo e nazionale. La Conferenza delle Regioni - ha chiarito il presidente Toti - ha inoltre sottolineato alcune esigenze, in particolare avere una maggiore possibilità di assistenza amministrativa per la realizzazione dei progetti, attraverso l’assunzione di quadri specializzati, sia in termini di norme che spesso lo vietano sia in termini di copertura di bilancio". "E’ anche necessario – aggiunge Toti - arrivare presto ad una suddivisione dei Fondi di Sviluppo e Coesione, che sono il motore anche per altri fondi europei in modo tale che le Regioni possano iniziare a programmare tutti quei progetti del prossimo quinquennio relativi al dissesto idrogeologico, alla difesa del suolo, messa in sicurezza degli edifici come scuole e ospedali. È un momento complesso del Paese ma le risorse da spendere sono molte e dobbiamo lavorare per farlo in fretta”, ha concluso. (Rin)