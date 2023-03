Portogallo-Itala: Lisbona, consultazioni tra i direttori generali Europa dei Ministeri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenute oggi a Lisbona le consultazioni tra i direttori generali per gli Affari Europei dei Ministeri degli Esteri di Italia e Portogallo, Vincenzo Celeste ed Helena Malcata. Obiettivo dell'incontro l'attivazione di sinergie tra i due Paesi in vista del prossimo Consiglio Europeo, nonché una valutazione sullo stato complessivo delle relazioni bilaterali in funzione di ulteriori collaborazioni e coordinamenti sui temi di comune interesse. I colloqui, hanno consentito di riscontrare piena identita' di vedute su tematiche di particolare rilievo e attualita', quali quelle migratorie, della Governance economica, dell'allargamento e sulle politiche commerciali dell'Unione Europea. Nel corso della sua missione, il Direttore Generale Celeste, accompagnato dall'Ambasciatore Carlo Formosa, ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari Europei, Tiago Antunes. Nel passare in rassegna lo stato complessivo delle relazioni bilaterali, i due Direttori Generali hanno riscontrato il livello di qualita' eccezionale del rapporto, che ha evidenziato peraltro risultati straordinari anche in campo economico e commerciale, con un interscambio che alla fine del 2022 ha battuto ogni record precedente arrivando a toccare gli 8,5 miliardi di euro. (Spm)