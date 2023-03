Afghanistan: da comunità internazionale condanna alle violazioni dei diritti umani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo deterioramento della stabilità e della situazione economica e umanitaria in Afghanistan rappresenta un motivo di forte preoccupazione per la comunità internazionale. Lo hanno detto in una nota congiunta i rappresentanti speciali di Australia, Canada, Unione europea, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti per il Paese. I rappresentanti hanno ribadito la preoccupazione per “le ripetute violazioni dei diritti umani dei cittadini”, condannando il regime dei talebani che lo scorso dicembre ha vietato alle donne afgane di frequentare le università e lavorare con le organizzazioni non governative attive nel Paese. “Decisioni simili rappresentano non solo una violazione dei diritti delle donne, ma anche un danno allo sviluppo economico e sociale del Paese”, si legge nel documento, in cui viene anche espressa forte preoccupazione per l’incremento dell’attività delle organizzazioni terroristiche nel Paese. “Per raggiungere la pace e la stabilità, è fondamentale avviare un dialogo inclusivo che porti ad un sistema politico basato su un ordinamento costituzionale”, conclude la nota. (Was)