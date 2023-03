Georgia: Borrell, legge su agenti stranieri "incompatibile con valori Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sugli "agenti stranieri" approvata in prima lettura dal parlamento della Georgia è "incompatibile con i valori e gli standard dell'Unione Europea", divenendo possibile causa di "gravi ripercussioni sulle relazioni" tra Tblisi e Bruxelles. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "La La legge nella sua forma attuale rischia di avere un effetto dissuasivo sulla società civile e sulle organizzazioni dei media, con conseguenze negative per i molti georgiani che beneficiano del loro lavoro. Questa legge è incompatibile con i valori e gli standard dell'Unione europea", si legge in una nota. Il testo "va contro l'obiettivo dichiarato della Georgia di aderire all'Unione europea, sostenuto da un'ampia maggioranza di cittadini georgiani. La sua adozione definitiva potrebbe avere gravi ripercussioni sulle nostre relazioni. L'Unione europea esorta la Georgia a mantenere il suo impegno a favore della promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e ricorda il diritto delle persone a una protesta pacifica". (Bxl)