Usa: Yellen, da cambiamento climatico rischi diretti per il sistema finanziario

- Le ripercussioni economiche del cambiamento climatico sono “già importanti”, e nel corso dei prossimi anni potrebbero causare “perdite significative” al sistema finanziario statunitense. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una riunione con un panel di esperti istituito nell’ambito del Consiglio per il monitoraggio della stabilità finanziaria degli Stati Uniti per minimizzare l’impatto derivante dal rischio ambientale sull’economia. “Eventi meteorologici estremi e l’aumento della temperatura hanno un impatto diretto sul valore di alcuni asset, e questa situazione rischia di ripercuotersi sul sistema finanziario”, ha detto, aggiungendo che anche una transizione energetica “in ritardo, o disordinata”, potrebbe generare alcuni shock. (Was)