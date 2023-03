Messico: procuratore generale Usa su cittadini rapiti, lavoro instancabile per trovare responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia Usa sta facendo tutto quello che può per identificare e punire i responsabili dell’aggressione e del rapimento di quattro cittadini statunitensi nella città messicana di Matamoros, venerdì scorso. Lo ha detto in una nota il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, dopo che i due cittadini sopravvissuti sono stati rimpatriati e portati in un ospedale in Texas, per ricevere le cure necessarie. Le altre due persone sono rimaste uccise. “Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) si è subito attivato contattando le autorità messicane per rintracciare le vittime, confermando la morte di due di esse e il ferimento di una terza persona: voglio offrire le mie più sincere condoglianze alle famiglie”, ha detto, aggiungendo che il dipartimento lavorerà “instancabilmente” per rintracciare e punire i responsabili dell’attacco. (Was)