Usa: assalto al Congresso, ira bipartisan al Senato dopo divulgazione riprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlson, infatti, afferma che la commissione d'inchiesta sul 6 gennaio abbia mentito su più punti nella ricostruzione dei fatti: dalle riprese emergerebbe ad esempio che l'agente di polizia Brian Sicknick, morto dopo la protesta, non venne aggredito fisicamente dai manifestanti, e che Ray Epps - uno tra i principali istigatori delle proteste violente, che però non è stato incriminato né arrestato dalle autorità federali - si trovava in prima fila tra i facinorosi, pur avendo dichiarato il contrario di fronte alla commissione. Epps è al centro di numerose teorie complottiste, che lo identificano come uno dei presunti infiltrati dell'Fbi nella protesta. Ieri Carlson ha risposto direttamente alle critiche rivoltegli dai leader del Senato, accusandoli di aver reagito scompostamente perché mossi dai medesimi interessi. Il presidente della Camera, Kevin McCarthy, ha dichiarato invece di non essersi pentito di aver ceduto al giornalista conservatore l'accesso alle riprese. (Was)