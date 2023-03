Giappone: governo approva proposta di riforma delle norme sull'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato una bozza di riforma della legge nazionale sull'immigrazione, circa due anni dopo il ritiro di una proposta analoga, nel 2021. La nuova versione del disegno di legge dovrebbe apportare miglioramenti alle modalità di detenzione dei cittadini stranieri soggetti a provvedimenti di espulsione. La proposta mantiene però la più controversa disposizione della precedente bozza, che prevede la possibilità di rimpatriare i cittadini stranieri che abbiano presentato domanda di asilo nel Paese più di due volte. I partiti di opposizione progressisti hanno già avvertito che contrasteranno l'adozione della disposizione sui rimpatri, che due anni fa ha fatto fallire un tentativo di riforma bipartisan delle norme sull'immigrazione. L'immigrazione è un tema politico particolarmente sensibile in Giappone dal 2021, a seguito della morte di una richiedente asilo 33enne originaria dello Sri Lanka in un centro per l'immigrazione a Nagoya. Dal 2007 ad oggi 17 cittadini stranieri hanno perso la vita per malattia o suicidio in centri per l'immigrazione in Giappone: recentemente le Nazioni Unite hanno raccomandato al governo di migliorare la situazione dei diritti umani e i tempi di risposta nelle strutture (Git)