Usa: Oklahoma boccia legalizzazione del consumo ricreativo di marijuana

- Gli elettori dell'Oklahoma hanno bocciato ieri una proposta per la legalizzazione del consumo ricreativo di marijuana nello Stato. Lo riferiscono i media Usa sulla base delle ultime proiezioni dopo il referendum, che si è tenuto nella giornata di ieri. Contro la proposta di legalizzazione si è espresso il 63 per cento dei votanti. Se approvata, la proposta avrebbe fatto dell'Oklahoma il 22mo Stato Usa a legalizzare il consumo ricreativo di marijuana per gli adulti. Il governatore repubblicano dello Stato, Kevin Sitt, aveva preso posizione contro l'iniziativa. L'Oklahoma consente già dal 2018 il consumo di marijuana a fini medici. (Was)