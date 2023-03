Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il San Camillo apre le porte dell'Aula Magna per "Conversazioni 2023", il primo di un ciclo di incontri volti a riflettere e dialogare su temi legati alla sanità con personalità di spicco della contemporaneità. Protagonisti del primo appuntamento, dedicato alle "Fragilità", il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. A moderare la conversazione il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, Narciso Mostarda.Roma, ospedale San Camillo (ore 10:30)- Evento "le donne nella scienza: sensibilizziamo lo studio delle materia stem". Il progetto pilota, lanciato da Vinci Energies Italia in collaborazione con il Municipio Roma X, si sta svolgendo presso due licei di Ostia, il Democrito e il Labriola.Roma, Ostia sede del Municipio X, piazza della stazione vecchia 26 (ore 11)- Sciopero Transfemminista promosso da Non una di meno.Roma, partenza corteo piazzale Ostiense (ore 17) (Rer)