Brasile: Pelé, tra gli eredi una possibile figlia non riconosciuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del patrimonio di Edson Arantes do Nascimento "Pelé", il fuoriclasse brasiliano del calcio morto di cancro lo scorso 29 dicembre, potrebbe andare anche a una figlia non ancora riconosciuta. Lo ha detto l'avvocato Luiz Kignel, rivelando - in un'intervista a "G1" - dettagli del testamento del campione. Il 30 per cento del patrimonio andrà alla vedova, Marcia Aoki. Il resto sarà distribuito ai figli e, tra questi, su espressa richiesta di "O Rey" ci potrebbe essere anche Maria do Socorro Azevedo, la donna che ha chiesto un'indagine di paternità, avviata nell'agosto scorso. Qualora la paternità fosse accertata, sulla base dell'esame del patrimonio genetico di Pelé, la donna sarà considerata erede legittima.(Brb)