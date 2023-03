Difesa: Rauti (Fd'I), donne in uniforme elemento di successo nelle missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti è intervenuta oggi alla conferenza sull'impegno della Difesa italiana per l'agenda "Donne, pace e sicurezza" che ha voluto organizzare in vista della giornata internazionale delle donne. "Il convegno di oggi ha come focus l'impegno, nei teatri operativi, delle nostre donne in uniforme che si dedicano a progetti di cooperazione civile e militare a supporto della popolazione, in particolare quella femminile", ha spiegato il sottosegretario, secondo cui "possiamo parlare di protagonismo femminile nei contesti internazionali perché le donne partecipano attivamente al processo di costruzione della pace e della stabilità. Forse perché sono proprio le donne le vittime principali dei conflitti, spesso anche vittime di stupro diventato purtroppo un'arma di guerra". "Inoltre, il protagonismo femminile - evidenzia Rauti - rientra a pieno titolo nel perimetro della risoluzione Onu 1352 del 2000 che sottolinea come le donne siano protagoniste dei negoziati e dei percorsi di pace e, si impegnino nella ricostruzione post conflitto in quella forma di resilienza e di ritorno alla normalità che è soprattutto delle donne". (segue) (Rin)