Pd: Bonaccini, Schelin ha incarnato meglio idea cambiamento

18 ottobre 2021

- “Elly Schlein, specie nelle settimane dopo le sconfitte elettorali nel Lazio e in Lombardia, ha incarnato meglio un’idea di cambiamento ma io penso di aver fatto bene a candidarmi e lo rifarei”. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che a “Cartabianca” su Rai3 ha parlato delle recenti primarie del Partito democratico, in cui era candidato alla segreteria. “Io - ha aggiunto - pensavo di poter essere utile a tenere insieme il partito e per vincere dopo, per battere la destra. Ma sono sicuro che questi due obiettivi, che sono prioritari, Ella li conosce bene e penso lavorerà per questo”, ha aggiunto Bonaccini. (Rin)