Usa: da senatori bipartisan proposta per dare più poteri al governo su tecnologie straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori bipartisan, con il sostegno della Casa Bianca, ha presentato una proposta di legge tesa a conferire al governo federale i poteri necessari per “regolamentare, e in caso anche mettere al bando, le tecnologie legate a potenze straniere”. Il testo, firmato dal democratico Mark Warner e dal repubblicano John Thune, non fa riferimento ad aziende specifiche ma all’approccio industriale generale degli Stati Uniti, anche se rispecchia fedelmente le preoccupazioni del Congresso in merito ai rischi posti dal social network cinese TikTok per la sicurezza e la privacy dei cittadini. In particolare, in base alla proposta il dipartimento del Commercio avrebbe la responsabilità di “identificare e mitigare i rischi” relativi a tecnologie legate (o di proprietà) a potenze straniere come Cina, Corea del Nord, Iran, Russia, Cuba e Venezuela. “La minaccia di cui tutti parlano al momento è TikTok: serve un approccio comprensivo che affronti in maniera proattiva questi problemi ed eventuali rischi analoghi nei prossimi anni”, ha commentato Warner in una nota. (Was)