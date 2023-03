Usa: portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, lascerà incarico entro fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, lascerà l’incarico prima della fine del mese. Lo ha confermato lui stesso, spiegando che assumerà un nuovo ruolo a diretto riporto del segretario di Stato, Antony Blinken. “Ho amato ogni aspetto di questo lavoro negli ultimi anni”, ha detto Price, che in passato è stato anche portavoce della Cia e del Consiglio per la sicurezza nazionale, durante l’amministrazione Obama. Sarà sostituito temporaneamente dal suo vice, Vedant Patel, fino a che l’amministrazione non avrà individuato un successore. (Was)