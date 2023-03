Brasile-Uruguay: governi lanciano tre progetti di integrazione logistica tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Uruguay hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di tre progetti di integrazione logistica tra i due paesi confinanti. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico" riferendo dei risultati del vertice bilaterale tenuto oggi a Brasilia tra i ministri degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, e uruguaiano, Francisco Bustillo. Il primo progetto prevede la creazione di una idrovia per garantire la sicurezza del traffico navale e del flusso delle merci attraverso il porto di Rio Grande (nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul). Il piano è di iniziare la costruzione delle infrastrutture entro la fine dell'anno, lanciando immediatamente la gara di appalto. (segue) (Brb)