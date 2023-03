Energia: Siemens Energy curerà la manutenzione di tre centrali elettriche in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy curerà per cinque anni la manutenzione di tre centrali elettriche dell'Iraq, con una dimensione di circa un gigawatt, e si occuperà della formazione del personale. Il relativo contratto è stato concluso dall'azienda a Baghdad con il ministero dell'Elettricità iracheno, a margine della visita della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock nella capitale del Paese mesopotamico. In un comunicato, Siemens Energy ha affermato di voler “aiutare l'Iraq a garantire l'accesso tanto necessario all'energia per la popolazione”. Il testo prosegue: “Insieme consentiremo a tutte le famiglie, a tutte le scuole, agli ospedali e a tutte le industrie di funzionare e prosperare”. Questa cooperazione dovrebbe anche garantire la transizione verso l'energia verde in Iraq. A gennaio, Siemens Energy aveva già firmato a Berlino una dichiarazione d'intenti per lo sviluppo dell'infrastruttura del Paese con il ministro dell'Elettricità iracheno Siad Ali Fadhil. Mediante diversi progetti, l'obiettivo è ridurre le frequenti interruzioni di corrente e ridurre le emissioni di CO in Iraq. (Geb)