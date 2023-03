© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'evento "Cinque Mimose per cinque Madri Costituenti" in occasione della Giornata Internazionale della Donna.Roma, Giardini di San Sisto, piazzale di Porta Metronia 2 (ore 12)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi presenzia l'avvio della sperimentazione di 50 nuovi maxi contenitori per i rifiuti posizionati da Ama tra Piazzale Appio e Piazza di Ponte Lungo.Roma, via Appia Nuova, altezza civici 62-68 (ore 10) (segue) (Rer)