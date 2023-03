Energia: Pichetto Fratin, data indicazione implementare stoccaggi gas per prossimo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo appena sotto il 60 per cento delle riserve di gas e ieri o firmato un indirizzo dicendo di procedere per implementare fin da ora gli stoccaggi, con un rompimento che avvenga anche durante il periodo estivo. Questo anche per sfruttare i prezzi attuali” più bassi che in precedenza. A dirlo è stato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a “Zapping” su Rai radio1. Questo “dovrebbe garantisci il prossimo inverno”, ha poi assicurato il ministro. (Rin)