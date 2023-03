Georgia: proteste contro legge su "agenti stranieri", forze speciali liberano zona dinanzi Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali della Georgia hanno ripreso il controllo del segmento di strada di Rustaveli Avenue antistante il Parlamento, da alcune ore occupato da manifestanti in per l'approvazione della legge sugli agenti stranieri. Le immagini in diretta trasmesse da "Rustavi 2" ritraggono la zona con un nutrito schieramento di agenti a protezione del perimetro estero del Parlamento e, tenuta a debita distanza, i manifestanti. Tra la folla si intravede anche un paio di bandiere degli Stati Uniti. Gli agenti erano intervenuti con l'uso di gas lacrimogeni e un cannone ad acqua. Secondo quanto riferisce la testata online "Guria News", una parte dei manifestanti si sarebbe rifugiata nella chiesa Kashvet, non lontano dalla centrale Piazza della Libertà. Il provvedimento prevede la creazione di un registro delle organizzazioni e dei media che ricevono finanziamenti dall’estero. Gli oppositori del disegno di legge ritengono che la legge allontanerà la Georgia dall'adesione all'Unione europea. (segue) (Rum)