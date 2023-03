Usa: treno deragliato in Ohio, governo avvia indagine su Norfolk Southern

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti (Ntsb) ha avviato una indagine nei confronti della società ferroviaria Norfolk Southern, a seguito di una serie di incidenti culminata con il deragliamento di un treno che trasportava sostanze chimiche tossiche ad East Palestine, in Ohio, il mese scorso. In una nota, l’agenzia ha annunciato l’avvio di una “indagine speciale” nei confronti dell’azienda, alla luce “del crescente numero di incidenti significativi” che hanno coinvolto i suoi treni. “Il Consiglio teme che alla base di questi incidenti possano esserci problemi organizzativi, tra cui una scarsa conoscenza degli standard di sicurezza da rispettare: per questi motivi, è stata avviata una indagine approfondita sulle pratiche di sicurezza adottate dalla società”, si legge nel documento, dove vengono segnalato in totale cinque incidenti che hanno coinvolto l’azienda dal 2021. (Was)