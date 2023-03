Usa-Corea del Sud: consigliere Sullivan sente omologo, focus su Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato l’omologo sudcoreano, Kim Sung-han, con cui ha discusso i preparativi per la visita a Washington del presidente Yoon Suk Yeol, il prossimo 26 aprile. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito la partnership tra i due Paesi nel campo della sicurezza e nella regione indopacifica, condannando le attività destabilizzanti della Corea del Nord. Particolare attenzione è stata dedicata alla pace e alla stabilità globale, alla guerra in Ucraina e alla resilienza delle catene di approvvigionamento internazionali. (Was)