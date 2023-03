Ucraina: Scholz, la guerra potrebbe durare ancora a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina potrebbe durare ancora a lungo, secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Durante un incontro con la cittadinanza di Cottbus, il capo del governo federale ha affermato: “Dobbiamo temere che ci vorrà più tempo, anche se ovviamente vorremmo ogni giorno che fosse diverso”. Scholz ha aggiunto che il conflitto ha causato “incredibili perdite”, con la sola Russia che ha tra 30-40 mila e 100 mila caduti tra le proprie truppe. Come conseguenza della nuova situazione di minaccia per la Germania dovuta alla guerra nell'ex repubblica sovietica, Scholz ha ribadito il proprio sostegno per una più stretta integrazione tra le Forze armate tedesche (Bundeswehr) e l'industria della difesa, ad esempio per prevenire la carenza di munizioni. Al riguardo, il cancelliere ha dichiarato: “Eravamo soliti dire che ordiniamo un'arma e i proiettili, poi niente per 20 anni fino a quando non si rompe e ne commissioniamo una nuova”. Ora, invece, per il capo dell'esecutivo si deve arrivare a una produzione continua degli armamenti creare le condizioni a tal fine.(Geb)