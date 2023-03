Georgia: proteste contro legge su agenti stranieri, Usa preoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione la situazione in Georgia, dove manifestanti sono scesi in piazza a protestare contro la legge sugli agenti stranieri. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo a disposizione una serie di strumenti per punire chiunque sia responsabile della soppressione del diritto a protestare pacificamente, che rappresenta una libertà fondamentale, a livello globale”, ha detto. (Was)