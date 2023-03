Usa: autorità regolamentari avviano indagine su Twitter, chieste informazioni su licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione federale per il commercio degli Stati Uniti (Ftc) ha chiesto a Twitter di consegnare una serie di comunicazioni interne relative al nuovo proprietario, Elon Musk, e informazioni in merito ai recenti licenziamenti, nel quadro di una indagine avviata nei confronti della società. In un totale di 12 lettere inviate allo staff legale di Twitter da quanto Elon Musk ha acquisito la società, ottenute dal “Wall Street Journal”, la commissione ha anche chiesto di “identificare tutti i giornalisti” a cui è stato fornito l’accesso alla documentazione interna dell’azienda, oltre a maggiori informazioni relative all’abbonamento opzionale a pagamento Twitter Blue. Le autorità regolamentari starebbero anche lavorando per ottenere una deposizione da parte dello stesso Musk, nel quadro dell’indagine. Le lettere dimostrano che Twitter ha sempre risposto alle richieste della commissione, ma che a partire da gennaio la società ha fatto registrato “un progressivo ritardo, che pone serie preoccupazioni in merito all’adempimento delle richieste avanzate in precedenza”. (Was)