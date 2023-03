Francia: sesta giornata di protesta, per sindacati è "mobilitazione storica" contro la riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati francesi parlano di "mobilitazione storica" al termine della sesta giornata di proteste contro la riforma delle pensioni che si è tenuta oggi in tutta la Francia e già pensano al proseguimento della mobilitazione. Il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha contato 3 milioni e mezzo di persone, di cui 700 mila a Parigi, mentre il ministero dell'Interno ha contato in tutto 1 milione e mezzo di partecipanti, di cui 81 mila nella capitale. Secondo una fonte sindacale, la prossima mobilitazione si terrà l'11 marzo anche se al momento non c'è stato nessun annuncio ufficiale. (segue) (Frp)