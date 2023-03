Francia: sesta giornata di protesta, per sindacati è "mobilitazione storica" contro la riforma pensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni settori, come quelli dei trasporti e dell'energia, minacciano scioperi ad oltranza con il rischio di paralizzare la Francia nei prossimi giorni. Per domani l'azienda che gestisce autobus, treni e tram a Parigi, la Ratp, e le ferrovie statali (Sncf) hanno già annunciato nuovi disagi alla circolazione con un terzo dei treni in circolazione per l'alta velocità e i regionali. Da Marsiglia, il leader de La France Inoumise Jean-Luc Melenchon ha chiesto un referendum sul progetto di riforma o la dissoluzione dell'Assemblea nazione per evitare il blocco del Paese. "L'ultima parola" deve tornare al "popolo", ha detto il leader del partito della sinistra radicale. (segue) (Frp)