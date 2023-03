© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mettiamo in discussione l’obiettivo della decarbonizzazione ma lo stop secco ai motori endotermici al 2035 a livello comunitario non è accettabile per il nostro Paese: i target devono essere perseguiti attraverso un percorso economicamente sostenibile e socialmente equo”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a “Zapping” su Rai radio1. (Rin)