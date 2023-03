Georgia: presidente Zurabnishvili appoggia i manifestanti, non firmo legge su agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, ha espresso sostegno ai manifestanti che in queste ore presidiano il Parlamento e promesso che non promulgherà la legge sugli agenti stranieri, causa di tensioni nella capitale Tblisi. "Sono con voi, che oggi rappresentate una Georgia libera, una Georgia che vede il suo futuro in Europa e non intende concedere a nessuno il diritto di prendersi questo futuro", ha detto il presidente in un messaggio video diffuso ai media locali e internazionali. "Ho detto fin dall'inizio che avrei posto il veto a questa legge e così farò", ha detto Zurabishvili, al momento in visita negli Stati Uniti. Il Parlamento della Georgia ha approvato oggi in prima lettura un controverso disegno di legge sulle organizzazioni e sui media a cui attribuire la definizione di "agenti stranieri". Il provvedimento prevede la creazione di un registro delle organizzazioni e dei media che ricevono finanziamenti dall’estero. Gli oppositori del disegno di legge ritengono che la legge allontanerà la Georgia dall'adesione all'Unione europea. Dopo il via libera dell'aula, i manifestanti hanno cercato di entrare nell'emiciclo, rompendo le barriere di ferro poste a protezione dell'edificio. Le forse di sicurezza hanno cercato di liberare la piazza con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, ricevendo pietre, bottiglie e altri oggetti dai manifestanti. Citando il ministero dell'Interno, i media locali parlano di sei arresti eseguiti con le accuse di teppismo e disobbedienza alla polizia. Secondo alcune fonti tra gli arrestati ci sarebbe anche il leader del movimento “Girchi”, Zura Japaridze. (Rum)