Ucraina: von der Leyen, ucraini hanno grinta, ma necessitano di armi

- Ue e Canada stanno incrementando il sostegno all'Ucraina. "Perché gli ucraini hanno tutta la grinta e lo spirito necessari, ma ciò di cui hanno bisogno sono le armi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta in Canada con il primo ministro canadese Just Trudeau. "L'Unione europea ha già consegnato finora equipaggiamenti militari per un valore di 12 miliardi di euro", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)