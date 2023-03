Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidò, deputato dal 2015, è diventato a inizio gennaio 2019, a 36 anni, il presidente più giovane dell'Assemblea nazionale, all'epoca controllata dalle opposizioni. Pochi giorni dopo, forte di una interpretazione, non unanime, dell'articolo 233 della Costituzione, prestava giuramento come nuovo presidente "ad interim" del Venezuela, con l'impegno di proclamare nuove elezioni. Un ruolo che veniva riconosciuto da circa 60 Paesi nel mondo e da diversi organismi internazionali tra cui l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e il Parlamento Europeo. Altri Paesi, tra cui l'Italia, hanno riconosciuto l'Assemblea nazionale come "unico potere legittimo", ma non esplicitamente il ruolo di Guaidò. A novembre 2020, con le nuove elezioni legislative, i partiti filo governativi riprendevano il controllo dell'An, eleggendo Jorge Rodriguez come nuovo presidente. (segue) (Vec)