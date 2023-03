Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario fissato dalla commissione delle primarie fissa al 19 marzo la scadenza dei termini per designare e far giurare le commissioni regionali. Entro il 21 aprile dovranno essere emessi gli inviti ad eventuali osservatori nazionali e internazionali, mentre tre giorni dopo scade il termine per fare chiarezza - con appositi "regolamenti complementari" - su questioni ancora irrisolte, come quella del voto all'estero. Quello dal 24 maggio al 23 giugno è il periodo chiave per l'iscrizione ufficiale delle candidature alla commissione. Dal 22 agosto al 20 ottobre i candidati avranno tempo per la loro campagna e per partecipare a dibattiti o sfide televisive. (segue) (Vec)