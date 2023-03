Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo nome a scendere in campo è stato quello di Henrique Capriles Radonski, già due volte in corsa per la guida del Paese, è risultato il vincitore del processo interno al suo partito, Prima la giustizia (Pj). Capriles ha avuto la meglio sull'ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale, Juan Pablo Guanipa, e su Carlos Ocariz, già sindaco del municipio di Sucre. Il designato ha ottenuto il sostegno di 18 delle 25 delegazioni territoriali di partito ascoltate nel corso della giornata, contro le 7 andate a Guanipa. Nato nel 2000 sulle tracce dell'omonima associazione civile, Pj è uno dei partiti principali del fronte anti-governativo, uno delle quattro forze che i media hanno ribattezzato come i "G4". Un gruppo cui vengono inseriti anche Un nuovo tempo (Unt), Azione democratica (Ad) e la stessa Volontà popolare (Vp). Tutti partiti che dovrebbero arrivare a presentare un loro candidato alle primarie. A questi dovrebbero aggiungersi forze di vario calibro, dalle più rinomate “La Causa R” o “Encuentro Ciudadano”, a forze minoritarie come “Bandera Roja”. È ragionevole pensare che l’apertura delle primarie, da qui a ottobre, forzerà la formazione di coalizioni. (segue) (Vec)