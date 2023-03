Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi che si potrebbero iscrivere c'è quello della combattiva Maria Corina Machado, forse la più intransigente nei confronti di Maduro. Negli anni non si è spaventata di chiedere alla comunità internazionale una pressione anche militare per sovvertire il potere locale. Leader del partito Vente Venezuela (Vv), Machado ha però seri dubbi sulla affidabilità delle autorità elettorali (Cne), che potrebbero essere coinvolte nel processo. Inevitabile anche pensare a Delsa Solorzano, esponente di Encuentro Ciudadano, e tra quelle che almeno pubblicamente predicano con più vigore l’unità per vincere contro Maduro. Esclusi i ritorni di altri due ex candidati presidenziali, Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo) ed Henri Falcon? (Futuro), rimane un gruppo di possibili sorprese. (segue) (Vec)