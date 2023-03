Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è Nicmer Evans, un tempo fedele sostenitore dell’ex presidente Hugo Chavez, oggi sul fronte opposto e disponibile a correre per la presidenza. A lungo ha detto che non avrebbe partecipato alle primarie, criticando la lentezza dei preparativi, ora sarà chiamato a una scelta. Infine due nomi molto quotati come possibili candidati nonostante non abbiano mai detto detto di voler partecipare: l’imprenditore Lorenzo Mendoza, titolare della Polar, una delle imprese alimentari di maggior successo, con vendite anche in Europa, e Benjamín Rausseo, altro imprenditore, più noto per le sue prestazioni da comico. (segue) (Vec)