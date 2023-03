Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della selezione dei candidati non scioglie i tanti dubbi organizzativi sulle primarie emersi nel corso delle settimane. Tema centrale è quello relativo al coinvolgimento del Consiglio nazionale elettorale (Cne), l’organo ufficiale cui compete l’organizzazione del voto nel Paese: la sua consulenza tecnica è vista da alcuni possibili aspiranti come una ingombrante presenza del governo in un processo che dovrebbe essere di esclusiva competenza delle opposizioni. La Commissione ha per il momento chiesto al Cne il via libera per poter utilizzare i centri di voto utilizzati per le elezioni presidenziali. Al Cne viene anche chiesto di mettere a disposizione il sistema automatico in dotazione, ma senza l’uso del meccanismo di riconoscimento biometrico, le impronte digitali, per evitare possibili ripercussioni sulla riservatezza del voto. Il timore è che in assenza di un accordo con il Cne, l’intero processo – affidato a mezzi tecnici inevitabilmente meno qualificati – possa essere meno efficace. (segue) (Vec)