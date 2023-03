Venezuela: presidenziali, Guaidò si candida alle primarie delle opposizioni (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è quindi l’annoso problema dei voto venezuelani all’estero, un bacino potenzialmente molto importante considerati i milioni di migranti che hanno lasciato il Paese proprio in virtù della crisi politica e sociale. Ufficialmente la commissione non dispone al momento di fondi utili a organizzare, anche senza ricorrere ad apparati tecnici sofisticati, il voto oltre confine. Si tratterebbe inoltre di capire quale universo di elettori coinvolgere: la scelta pare essere tra quello degli iscritti nei registri ufficiali dei votanti all’estero, circa 107mila venezuelani su un totale stimato di oltre 4,3 milioni. Una prima alternativa, condizionata da ragioni economiche, sarebbe quella di concedere il voto ai soli venezuelani che si trovano nelle città in cui sono distribuiti il grosso dei migranti. Infine si potrebbe immaginare di coinvolgere tutti i venezuelani all’estero, cosa che richiederebbe un complicato processo di verifiche e controlli, prima, durante e dopo il voto. (Vec)