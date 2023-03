Francia: sesta giornata di protesta, per sindacati è "mobilitazione storica" contro la riforma pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta è iniziata all'alba con il blocco delle raffinerie, dalle quali non potevano partire le spedizioni di carburante. Tra i dipendenti dei suoi siti, TotalEnergies ha registrato il 64 per cento di adesione alla mobilitazione. I disagi sono poi continuati in diversi settori, come quelli dei trasporti pubblici e dell'aviazione civile. Nel gruppo energetico Edf e metà giornata si contava il 41,5 per cento dei lavoratori in sciopero. Tra gli insegnanti, il ministero dell'Interno ha invece registrato un tasso di adesione del 32,71 per cento, contro il 60 per cento annunciato dai sindacati. Molto alta è stata anche la partecipazione tra i dipendenti pubblici, al 24,4 per cento contro il 5 per cento della precedente protesta del 16 febbraio. Nel corso della giornata il gruppo energetico Enedis ha denunciato dei tagli all'elettricità che hanno interessato circa 2 mila famiglie ad Annonay, nel dipartimento dell'Ardeche, considerato come il "feudo" del ministro del Lavoro Olivier Dussopt. Operazioni simili si sono verificate anche in altre zone della Francia. (segue) (Frp)