Medio Oriente: vice amministratrice Usaid in Giordania, Israele e Cisgiordania fino al 10 marzo

- La vice amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Isobel Coleman, si recherà in Giordania, Israele e in Cisgiordania da domani fino al 10 marzo. Durante il viaggio, riferisce una nota, incontrerà lo staff e i partner dell’agenzia, oltre ai funzionari dei rispettivi governi con cui discuterà la priorità dell’Usaid all’interno della regione. Particolare attenzione sarà dedicate alla cooperazione con la società civile, alla crescita economica, al sostegno ai giovani e al contrasto al cambiamento climatico. In Giordania, la Coleman discuterà l’agenda di riforma avviata dal re Abdullah II, mentre in Israele e in Cisgiordania ha in programma colloqui con funzionari di governo per discutere il sostegno Usaid ai palestinesi e alla sicurezza della regione. (Was)