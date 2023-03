8 marzo: Mieli (Fd’I), Meloni ha rotto tetto di cristallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la nostra epoca ci guidi verso l'era digitale, l'uomo e la donna restano e devono restare al centro. Anche in Italia avvertiamo la necessità di declinare il gender equality nelle categorie, affrontare le problematiche e le prospettive specifiche di questa nuova condizione. Giorgia Meloni è la prima premier donna della storia italiana e il primo esempio istituzionale di questa trasformazione. Ha rotto il cosiddetto tetto di cristallo”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Ester Mieli, intervenendo alla 67esima Csw, commissione sulla Condizione femminile, a New York. “Nel primo discorso alla Camera dei deputati, il presidente Meloni ha ribadito di sentire la responsabilità nei confronti di tutte le donne che attraversano difficoltà per affrontare il loro talento. È grazie a lei e a tante altre donne di successo - ha concluso - se l'Italia dimostra di essere in grado di dare vita all'uguaglianza sostanziale tra i generi". (Rin)