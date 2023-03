Sanità: Conferenza Regioni, confronto positivo con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni "ringrazia il governo per la disponibilità e la collaborazione rappresentata nel corso dell’incontro pomeridiano con i ministri Giancarlo Giorgetti e Orazio Schillaci in materia di sanità". Secondo quanto si legge in una nota, sono state affrontate le questioni più urgenti e condivisa la necessità di istituire dei tavoli tecnici sui principali problemi del settore evidenziati, dalla carenza di personale, sul quale le Regioni hanno chiesto norme immediate, alle criticità dei pronto soccorso e per gli interventi finanziari necessari alla programmazione sanitaria.(Com)