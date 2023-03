© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla cerimonia di assegnazione del Premio Mimosa organizzato dall'Udi Monteverde.Roma, Palazzo Valentini, Via Quattro Novembre 119 (ore 16:30)- L'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro Claudia Pratelli partecipa alla manifestazione in occasione dell'8 marzo promossa da "Non una di Meno".Roma, piazzale Ostiense (ore 17) (segue) (Rer)