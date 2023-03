Scuola: Valditara all’Eycs, valorizzazione economica per attrarre docenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per rendere socialmente competitiva la figura del docente, per restituirle dignità, centralità, autorevolezza, il tema economico è fondamentale", ha proseguito il ministro. A questo scopo “gli investimenti in istruzione e ricerca dovrebbero essere tenuti fuori dal Patto di stabilità. Propongo - ha aggiunto Valditara - di organizzare una conferenza tra Ministri delle Finanze e Ministri dell'Istruzione, per porre anche a livello europeo la centralità del tema del finanziamento alla scuola". È inoltre fondamentale "semplificare il lavoro dei docenti e individuare misure contro il burnout, perché quella del docente è una professione stressante". "Dobbiamo puntare", ha concluso il ministro, "su scuole belle, luoghi gradevoli dove si possa insegnare e studiare piacevolmente. Dobbiamo anche prevedere incentivi laddove si lavori in aree disagiate, in scuole 'di frontiera', oppure in aree dove il costo della vita è molto più alto. E dobbiamo anche immaginare, a mio avviso, un tavolo tecnico per studiare come mettere al centro a livello europeo la figura dell'insegnante". (Com)